Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко считает, что рост цен на газ и электроэнергию станет катастрофой для населения Украины. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Эта Зе-команда живёт в какой-то параллельной реальности, где нет бедности и безработицы, где всё в порядке с экономикой и доходами граждан. Им абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день. Пора положить этому конец, — заявил Бойко.

Единственный способ остановить разрушение Украины, по мнению политика, это — идти на перевыборы. Он также назвал абсурдом ситуацию с повышением тарифов при огромной задолженности населения за услуги ЖКХ.

Ранее стало известно, что объёмы финансирования военной разведки Украины (ГУР МОУ) в три раза ниже бюджета службы безопасности страны (СБУ).

Общий бюджет ГУР МОУ на 2020 год составлял 3,565 млрд гривен, или 130 млн долларов. В 2021 он вырос до четырёх миллиардов гривен, или 146 млн долларов.