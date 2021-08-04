Бойко: Зеленский приведёт Украину к катастрофе из-за цен на газ
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
07:49, 05 августа 2021
Фото: PAO NOVATEK/Instagram.com/Global Look Press
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Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко считает, что рост цен на газ и электроэнергию станет катастрофой для населения Украины. Об этом сообщается на официальном сайте партии.
Эта Зе-команда живёт в какой-то параллельной реальности, где нет бедности и безработицы, где всё в порядке с экономикой и доходами граждан. Им абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день. Пора положить этому конец, — заявил Бойко.
Единственный способ остановить разрушение Украины, по мнению политика, это — идти на перевыборы. Он также назвал абсурдом ситуацию с повышением тарифов при огромной задолженности населения за услуги ЖКХ.
Ранее стало известно, что объёмы финансирования военной разведки Украины (ГУР МОУ) в три раза ниже бюджета службы безопасности страны (СБУ).
Общий бюджет ГУР МОУ на 2020 год составлял 3,565 млрд гривен, или 130 млн долларов. В 2021 он вырос до четырёх миллиардов гривен, или 146 млн долларов.