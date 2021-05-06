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Боевые корабли США могут попасть в ловушку ВМФ России

20:47, 06 мая 2021
Фото: wikipedia.org

Вооружённые силы России подготовили ловушку для кораблей США, которые продвигаются к водам Балтийского моря. Об этом сообщает Avia.pro.

Как только она сработает, подошедшие к Санкт-Петербургу американские военные корабли будут окружены российским флотом, средствами боевой авиации и береговыми ракетными комплексами.

Отмечается, что ВМС США отправляют свои военные корабли обычно лишь в акваторию Чёрного моря, приближаться к Петербургу через Балтийское море они не рискуют.

Так называемые русские ворота Балтики — это не то место, где американские военные корабли смогут свободно ходить, отмечают эксперты.

Ранее аналитики рассказали об опасностях для американского катера в Чёрном море. По их словам, для судна США данная территория может нести много рисков.

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