Боевые корабли США могут попасть в ловушку ВМФ России

https://static.news.ru/photo/5fe562e2-ae93-11eb-8a69-96000091f725_660.jpg Фото: wikipedia.org

Вооружённые силы России подготовили ловушку для кораблей США, которые продвигаются к водам Балтийского моря. Об этом сообщает Avia.pro.

Как только она сработает , подошедшие к Санкт-Петербургу американские военные корабли будут окружены российским флотом, средствами боевой авиации и береговыми ракетными комплексами.

Отмечается, что ВМС США отправляют свои военные корабли обычно лишь в акваторию Чёрного моря, приближаться к Петербургу через Балтийское море они не рискуют.

Так называемые русские ворота Балтики — это не то место, где американские военные корабли смогут свободно ходить, — отмечают эксперты.

Ранее аналитики рассказали об опасностях для американского катера в Чёрном море. По их словам, для судна США данная территория может нести много рисков.