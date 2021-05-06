Боевые корабли США могут попасть в ловушку ВМФ России

Вооружённые силы России подготовили ловушку для кораблей США, которые продвигаются к водам Балтийского моря. Об этом сообщает Avia.pro.
Как только она
Отмечается, что ВМС США отправляют свои военные корабли обычно лишь в акваторию Чёрного моря, приближаться к Петербургу через Балтийское море они не рискуют.
Так называемые русские ворота Балтики — это не то место, где американские военные корабли смогут свободно ходить, — отмечают эксперты.
Ранее аналитики рассказали об опасностях для американского катера в Чёрном море. По их словам, для судна США данная территория может нести много рисков.