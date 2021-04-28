Аналитики рассказали об опасностях для американского катера в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/ab2d5f28-a80f-11eb-9a22-96000091f725_660.jpg Фото: Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/flickr.com

Заход американского катера береговой охраны «Гамильтон» в Чёрное море является событием достаточно необычным. В предыдущий раз подобное происходило 12 лет назад. Как отметили аналитики в материале для издания The Drive, американцы решились на это после новостей из РФ, согласно которым Москва начала отвод своих войск от границ с Украиной. Эксперты рассказали об опасностях, которые могут подстерегать катер на его пути.

В материале отмечается, что Чёрное море в случае российско-американского конфликта станет зоной повышенного риска. Для судна США территория может быть очень опасной. Дело в том, что Черноморский флот оснащён многочисленными полноразмерными боевыми кораблями и подводными лодками, которые вооружены противокорабельными крылатыми ракетами. Также в распоряжении РФ имеются наземные батареи и авиация, которые могут наносить удары по кораблям.

Факт того, что именно «Гамильтон» стал первым американским катером, вошедшим в Чёрное море, также имеет смысл. Боевые единицы этого типа (класс Legend) водоизмещением 4600 тонн являются наиболее боеспособными кораблями в составе американской береговой охраны. Они вооружены 57-мм оружием, а также системой ближнего боя Phalanx с 20-мм пушкой Vulcan и различными пулемётами меньшего калибра, — написали эксперты.

Аналитики добавили, что корабли также способны запускать ложные ракеты и принимать вертолёты благодаря наличию задней полётной палубы и пары ангаров.

Ранее стало известно, что в Чёрное море зашёл американский сторожевой корабль береговой охраны «Гамильтон».

Это не первый случай, когда корабли стран НАТО курсируют в черноморской акватории. В январе 2021 года туда заходили американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук». Представители Альянса объяснили эти действия «наращиванием военной мощи» России. В марте в черноморские воды посещали также американские эсминец «Томас Хаднер» и крейсер «Монтерей».