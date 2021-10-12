Бесполое детство: игрушки в Калифорнии станут гендерно-нейтральными

Все крупные торговые заведения в штате Калифорния будут обязаны выделить и промаркировать отделы, предназначенные специально для товаров «без гендерной окраски». Такой закон подписал губернатор штата Гэвин Ньюсом. Калифорния таким образом стала пионером в законодательном оформлении политики стирания межполовых различий. Согласно закону, под «гендерную нейтральность» подпадают в первую очередь товары для детей, в том числе игрушки и товары для младенцев — такие как соски, кольца для прорезывания зубов и прочее.

Закон № 1084 не требует от ретейлеров вообще убрать из продажи кукол с чётко выраженными половыми признаками; но они не могут продаваться в тех же отделах, что и куклы без таковых. Постановление даёт им срок до 2024 года на переоборудование торговых залов в гендерно-нейтральном стиле. После этого за неповиновение новому требованию магазинам грозит штраф в размере $250 за первое нарушение и $500 за последующие. Оно касается только крупных торговых точек (с числом персонала не менее 500 человек).

Необходимость принятия закона обоснована тем, что до сих пор разделение товаров в зависимости от пола потребителей «порождало несправедливость» и поощряло гендерную дискриминацию покупателей (проблема, о которой сами покупатели до сих пор, по-видимому, осведомлены не были, так как никаких жалоб на отсутствие гендерно-нейтральных сосок зафиксировано не было). Единственной жалобой , которая сподвигла калифорнийских законодателей разработать этот документ, было обращение сотрудницы аппарата местного конгрессмена-демократа Эвана Лоу. Эта сотрудница пожаловалась своему шефу, что её восьмилетняя дочь стесняется ходить за игрушками в отдел, предназначенный для мальчиков.

Carsten Leuzinger/imageBROKER.com/Global Look Press

Разделение игрушек по гендерному признаку противоречит современному образу мыслей, — объяснил свою инициативу Лоу, один из авторов билля 1084.

По мнению законодателя, в отделах для мальчиков продаются игры, способствующие интеллектуальному и творческому развитию детей, в то время как в отделах для девочек предлагаются игрушки, связанные с домохозяйством, модой и прочими «традиционными» женскими занятиями. Это, считает Лоу, с ранних лет формирует у детей старомодные представления о половых ролях. Инициатива демократа нашла понимание среди самих ретейлеров, которые признали, что существующая до сих пор практика вела не только к гендерной дискриминации детей, но и к завышению цен на товары, предназначенные для девочек (владельцы магазинов не объяснили, какая здесь связь).

Примечательно, что в прежние годы ретейлеры, напротив, выступали против попыток законодателей диктовать им, как обустраивать свои магазины, указывая, что это противоречит принципам свободной рыночной экономики. Против стирания половых различий у детей выступает также Семейный совет Калифорнии.

Неудивительно, что эта инициатива происходит от демократа, потому что Демократическая партия всегда выступает за права меньшинств, сказал NEWS.ru американист Юрий Рогулёв.

Такие люди очень воинственные, они имеют большое влияние на прессу. Калифорния в этом смысле в самом деле держит пальму первенства — там даже в стандарты образования в школах официально введён курс истории ЛГБТ. Юрий Рогулёв директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ)

Judith Thomandl/imageBROKER.com/Global Look Press

Он указывает, что демократы в США видят права меньшинств на первом месте в списке приоритетов внутренней политики. Для Демпартии именно права меньшинств являются синонимом понятия «права человека», при этом то, что у большинства тоже могут быть свои права, такие политики во внимание не принимают.

Для защитников прав меньшинств второстепенно, в чём эта «особость» выражается — в половых, расовых или каких угодно ещё признаках. Квалифицирующим фактором является наличие какого-либо признака, отсутствующего у большинства людей. Наличие такого признака у демократов считается доказательством продвинутости и прогрессивности, — указывает эксперт.

Что касается поддержки нового закона со стороны бизнеса, то, считает эксперт, торговцы просто «держат нос по ветру» — им выгодно выставлять себя в авангарде любых новомодных веяний, чтобы застолбить ту или иную рыночную нишу прежде своих конкурентов.

Та же Lego уже заявляла, что перестаёт производить свои конструкторы с человечками определённого пола, и все они теперь будут гендерно-нейтральными, — говорит Рогулёв.