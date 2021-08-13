Берегись автомобиля: как себя вести в пятницу, 13-го

Европейцы и американцы настолько убеждены, что в такие дни следует быть крайне осмотрительными, что это суеверие даже легло в основу популярного хоррор-сериала, который так и называется «Пятница, 13».

Хотя неприятные новости случаются ежедневно, дурная слава именно этой даты подсознательно убеждает «верующих» в чёрную магию в том, что такие совпадения не случайны. Даже сегодняшнее 13 августа дало достаточно подтверждений для того, чтобы средневековое суеверие продолжало занимать умы людей космической эры. (Например, сегодня в Британии отмечен самый высокий уровень смертности от СOVID-19 за пять последних месяцев).

Как и в случае со многими другими традициями и суевериями (которые «оптом» празднуются в западных странах 31 октября, в Хеллоуин) истоки дурной славы пятницы и числа 13 точно неизвестны. Историки отдают предпочтение версии, что для христиан пятница является несчастливой потому, что по преданию, именно в этот день распяли Христа. А «чёртова дюжина» должна вызывать опасения уже в силу самого названия (плюс предавший Христа Иуда Искариот был его 13-м учеником). Похожие коннотации находятся в скандинавской языческой мифологии, где роль «паршивой овцы» играл бог Локи, 13-й в пантеоне викингов.

Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Психологи даже дали феномену страха перед пятницей, 13 название, которое произнести без страха просто невозможно: параскевидекатриафобия. Самое неожиданное, что пятница («параскева» на латыни) и 13 («декатри») скрестились не в каком-то глубоком Средневековье, а во вполне просвещенном XIX веке, и даже известен автор этой традиции — английский писатель Генри Эдвардс, который запустил параскевидекатриафобию благодаря написанию, как бы сейчас назвали, бестселлера про смерть композитора Россини.

Хорошая новость: в 2021 году сегодняшняя «двойная дата» — единственная. Пятница в этом году больше не совпадает с несчастливым числом ни до, ни после 13 августа. Что уже может считаться удачей. Потому что в другие годы такие совпадения происходят чаще — в 2020 году они случились в марте и ноябре. При том, что прошлый год был несчастливым сам по себе — високосным. Сторонники суеверий нашли в прошлом году достаточно подтверждений, что это не случайно (пандемия ковида — кандидат № 1).

Следующий «несчастливый день» придётся теперь на 13 мая 2022 года, так что есть время подготовиться к нему заранее.

Страдательный залог

Психологи отлично знают, что вера в то, что мысли материальны — это не очередное суеверие, а совершенно научно обоснованный феномен. Если человек глубоко убеждён в чем-либо, то с большой долей вероятности он будет вести себя так, чтобы в эту историю попасть. Этот феномен касается, разумеется, не только «несчастливых» дат, поскольку у разных народов аналоги европейской «дьявольской пятницы» приходятся на другие дни.

Так, у китайцев «чёрным днём» (точнее, белым, так как в китайской традиции белый цвет символизирует смерть, горе и прочие неприятные вещи) является 4 апреля. В китайском языке слово «четыре» является омофоном слова «смерть», так что выбор такого числа совершенно естественен, поскольку апрель — четвёртый месяц в году. Можно добавить, что цифра 8 у китайцев символизирует, напротив, счастье и удачу. То есть два несчастья в сумме дают одно счастье, если нумерологию вообще можно применять к таким тонким материям, как вера в сверхъестественное.

Именно поэтому в многоэтажках в Китае нет 4-го этажа, как в многоэтажках на Западе нет 13-го. Обозначить все этажи цифрой 8 китайские строители пока не додумались, но можно полагать, что квартиры на 8-м этаже должны продаваться по двойной цене. По иронии число 8 (и, соответственно, 8 августа) является аналогом китайского 4 апреля в Индии.

У японцев аналогом китайского 4 апреля является 9 сентября — страх жителей Страны восходящего солнца перед цифрой 9 носит тоже филологическую природу — «девять» по-японски звучит так же, как слово «страдание».

Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Даже в Европе в некоторых странах несчастливым днём считается не пятница, а другие дни недели. В католической Испании и в православной Греции «чёрным днём» считается один и тот же вторник — то есть корни этого суеверия точно не в религии. Для греков их нелюбовь ко вторнику имеет историческое обоснование — во вторник, 13 апреля 1204 года была разграблена столица Византии Константинополь, что привело к падению 1000-летней Восточной Римской империи. Почему вторник невзлюбили испанцы, историки не определили.

В соседней и для Испании, и для Греции Италии не любят пятницы, но только если они приходятся на 17-е число. Филологи объясняют это суеверие теорией, что римское написание цифры XVII содержит те же буквы, что и слово vixi — что переводится как «я жил» (и соответственно, уже умер). Теория эта настолько явственно притянута за уши, что про неё не знает даже большинство самих итальянцев, которые не любят пятницы, 17, не вдаваясь в объяснения своей фобии.

Кто не верил в дурные пророчества

Феномен «самосбывающегося пророчества» хорошо изучен в психологии, и нет никакой загадки в том, почему «несчастливые» даты в самом деле оправдывают своё реноме, объяснила NEWS.ru психолог Ольга Гулевич.

Когда человек ждёт какого-то события, как позитивного, так и негативного, то с большой долей вероятности это событие в самом деле происходит. Статистика такую корреляцию подтверждает. Психический механизм сбывающегося пророчества известен: человек подсознательно совершает цепочку действий, которые приводят его «в нужное место в нужное время», даже в том случае, если он тем самым напрашивается на неприятности. Ольга Гулевич профессор департамента психологии НИУ ВШЭ профессор департамента психологии НИУ ВШЭ

Подобный аналог летящего на свечку мотылька сплошь и рядом встречается в каждодневной жизни (не обязательно в «несчастливые дни») — начинающий водитель боится врезаться в столб, и его каким-то мистическим образом именно на столб и тянет. Или женщина, которая опасается, что на неё могут напасть в тёмной арке, с большой долей вероятности станет жертвой именно такого сценария, отмечает эксперт.

Jan Walter/imagebroker.com/Global Look Press

Так происходит из-за того, что человек отвлекает значительные ресурсы своего мозга от решения той или иной задачи на выстраивание обороны от ожидаемых неприятностей. Этим он неизбежно ослабляет концентрацию внимания, а рассеянный человек по умолчанию скорее налетит на столб, чем сосредоточенный. В таком тревожном состоянии, разумеется, человек намного уязвимей, чем когда он полностью держит собственное поведение под контролем, — говорит психолог.

Верно и обратное: чаще всего тех или иных побед (спортивных, деловых, политических и т. д.) добиваются люди, которые уверены в том, что иного исхода для них быть не может. Известно, что многие мореплаватели времён великих географических открытий начинали свои путешествия в «Великую пятницу», веря, что это сулит им удачу. И как теперь мы знаем, их вера себя полностью оправдала.