Белый дом увеличит воинский контингент в Польше на тысячу человек

https://static.news.ru/photo/807b1e20-dedc-11ea-8b9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Вашингтон увеличит военный контингент в Польше на тысячу человек после подписания соответствующего договора между странами, рассказал 15 августа 2020 года глава МИД европейской страны Яцек Чапутович.

Нас обрадовало решение Белого дома разместить в Польше штаб-квартиру командования 5-го корпуса армии США. Ведомство станет важнейшим центром командования США такого рода на восточном фланге НАТО, — цитирует дипломата Польское агентство печати.

Министр отметил, что решение Белого дома не нужно связывать с выводом контингента из Германии.

Подразделения, покидающие ФРГ, передислоцируют в другие части Европы. <...> Усиление присутствия Вашингтона в нашей стране — это отдельный и длительный процесс, — добавил Чапутович.

Глава МИД подчеркнул, что увеличение контингента США в Польше имеет только одну цель — укрепить безопасность республики.

Соглашение о сотрудничестве Варшавы и Вашингтона в военной сфере 15 августа подпишут в столице Польши министр национальной обороны республики Мариуш Блащак и глава Госдепа США Майкл Помпео.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты объявят о выводе из Германии американских военнослужащих, часть из которых будет переведена в Италию и Бельгию. По данным источников The Wall Street Journal, штаб-квартира Европейского командования Соединённых Штатов будет перенесена из ФРГ в бельгийский Монс. Сейчас там находится объединённый штаб сил НАТО в Европе. При этом в Германии, как сегодня сообщил Эспер, останется достаточно крупный контингент войск США.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что усиление военного присутствия США в Европе приводит к деградации в сфере безопасности на континенте. Так он отреагировал на сообщения о перегруппировке и переброске американских войск ближе к границам РФ. По его словам, ответственность за данную ситуацию лежит исключительно на США и на тех европейских странах, которые соглашаются на усиление американского воинского контингента на своих территориях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что намерения США передислоцировать своих военных из ФРГ в Румынию соответствуют планам НАТО по созданию «дуги напряжённости» у границ России. Вашингтону и его союзникам следует тщательно взвесить все риски и подумать о последствиях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.