В Совфеде отреагировали на переброску войск США к границам России

https://static.news.ru/photo/b0ad0e3a-da33-11ea-a962-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что усиление военного присутствия США в Европе приводит к деградации в сфере безопасности на континенте. Так он отреагировал на сообщения о перегруппировке и переброске амеркианских войск ближе к границам РФ.

Именно НАТО приближается к России, а не Россия к НАТО, именно НАТО самим своим существованием нарушает принцип неделимости безопасности в Европе, именно НАТО наращивает в Европе свою военную активность, а не наоборот. Натовские генералы верховодят европейскими политиками. В результате ситуация в сфере безопасности в Европе деградирует, — приводит ТАСС слова сенатора.

По его словам, ответственность за данную ситуацию лежит исключительно на США и на тех европейских странах, которые соглашаются на усиление американского воинского контингента на своих территориях.

Косачев также напомнил, что американские генералы ещё со времён холодной воны стремились разместить свои войска ближе к Москве. И если ранее такое желание было обосновано реальностью, то теперь Пентагон руководствуется мифами, считает российский политик.

В те времена мы действительно опасались друг друга, то по её завершении потребовалось находить объяснения своим амбициям по сдерживанию. Объяснение было найдено в мифе о якобы присущей России агрессивности и её стремлении восстановить СССР военным путём, — добавил Косачев.

9 августа министр обороны США Марк Эспер заявил, что Соединённые Штаты проводят перегруппировку своих войск в Европе с целью «усиления сдерживания России и укрепления Североатлантического альянса». Он также добавил, что США перебрасывают «много войск» дальше на Восток, поближе к границам РФ. Представители американских ключевых стран-союзников одобрили такое решение, утверждал министр.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты объявят о выводе из Германии американских военнослужащих, часть из которых будет переведена в Италию и Бельгию. По данным источников The Wall Street Journal, штаб-квартира Европейского командования Соединённых Штатов будет перенесена из ФРГ в бельгийский Монс. Сейчас там находится объединённый штаб сил НАТО в Европе. При этом в Германии, как сегодня сообщил Эспер, останется достаточно крупный контингент войск США.

Так же известно, что американцы увеличат численность своих военнослужащих в Польше. Решение было принято по итогам переговоров между двумя странами, в Польшу будет дополнительно направлена одна тысяча американских военнослужащих, писал NEWS.ru.