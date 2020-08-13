В МИД призвали США «взвесить риски» от создания напряжённости у границ РФ

https://static.news.ru/photo/6ad74d20-dd72-11ea-a731-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Намерения США передислоцировать своих военных из ФРГ в Румынию соответствуют планам НАТО по созданию «дуги напряжённости» у границ России. Вашингтону и его союзникам следует тщательно взвесить все риски и подумать о последствиях, заявила официальный представитель МТД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что действия США идут в ущерб интересам европейской безопасности. Захарова также добавила, что такие «провокационные поползновения» не останутся без ответа со стороны Москвы.

Этот факт должны учитывать и в столицах тех восточноевропейских стран, которые днём и ночью думают, что бы такое ещё придумать на направлении русофобии, зазывая американских солдат, — цитирует её ТАСС.

В июне 2020 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести часть американских войск из Германии и перебросить их в другие страны НАТО. Своё решение он объяснил тем, что Берлин не желает увеличивать расходы на оборону в связи с договорённостями в рамках альянса, а также отсутствие необходимости защищать Германию от России, поскольку она покупает у РФ энергоносители.

Как писал NEWS.ru, российский сенатор Алексей Пушков назвал планы Вашингтона опасной провокацией. Он пояснил, что подобный шаг приведёт к нарушению Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года. Документ запрещает НАТО размещать войска в восточноевропейских странах, которых приняли в Альянс после 1997 года.