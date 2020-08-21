Белорусские футболисты начали отмечать голы жестом команды Тихановской

https://static.news.ru/photo/b424722c-e4b7-11ea-b4c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Global Look Press

В матчах тура высшей лиги чемпионата Белоруссии футболисты стали отмечать забитые голы жестом команды экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.

Как сообщает РБК, 22 августа футболист «Руха» Олег Никифоренко, забив гол, остановился, поднял одну руку вверх, сжав в кулак, а другой рукой показал жест V.

Накануне в матче национального чемпионата между «Слуцком» и «Динамо» (1:2) нападающий столичного клуба Евгений Шикавка также жестом V отметил победный гол в ворота соперников. Подобный жест продемонстрировал также игрок «Ислочи» Николай Януш в мачте с солигорским «Шахтёром», забив один из мячей.

Как писал NEWS.ru, белорусские спортсмены и представители спортивной отрасли страны написали открытое письмо, адресованное властям Белоруссии. В нём они выразили готовность отказаться от выступлений за национальную сборную.

В нём спортсмены заявили, что, в соответствии с конституцией страны, они требуют, чтобы прошедшие 9 августа 2020 года президентские выборы были признаны недействительными и были проведены повторные выборы. Также действующий состав Центризбиркома должен быть отправлен в отставку и привлечён к ответственности. Все задержанные участники демонстраций и политзаключённые должны быть освобождены и реабилитированы.

Кроме того, представители спорта потребовали остановить противоправную деятельность силовиков, проверить законность их действий и наказать виновных в избиениях и издевательствах над задержанными демонстрантами. Ответственные за насилие руководители силовых структур должны уйти в отставку. Все пострадавшие от неправомерных действий силовиков должны получить «полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь».