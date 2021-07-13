Белоруссия закрепит в Конституции разнополые браки

Белоруссия внесёт поправки в Конституцию, которыми установит, что брак могут заключить только мужчина и женщина. А также внесёт запрет на искажение исторической памяти о Великой Отечественной войне, сообщают «Известия».

Основой для первой поправки станет статья 12 белорусского кодекса о семье и браке. В ней говорится, что брак — это «добровольный союз между мужчиной и женщиной». Это положение и будет внесено в основной закон страны на предстоящем референдуме.

Белорусские политики решили действовать по примеру Россия, где уже внесена такая поправка.

Белоруссия — это колыбель европейской цивилизации в плане сохранения традиционных ценностей. Почему бы не внести по примеру России, не закрепить в нашей конституции, что брак — это союз мужчины и женщины? — прокомментировал изданию предстоящую инициативу зампред комиссии по международным делам парламента Белоруссии Олег Гайдукевич.

Также по примеру России в белорусскую Конституцию впишут пункт о защите исторической памяти, дабы не допустить её «переписывания».

Ранее сообщалось, что традиционных представлений о регистрации брака придерживается большинство россиян. 71% считает, что всё должно быть задокументировано.