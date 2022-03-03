Бармены в мире отказались от латвийской водки из-за российского названия

Бармены в Европе и США стали отказываться от водки Stoli (Stolichnaya) из-за российского названия, сообщает Daily Moscow. При этом алкогольный продукт российским не является, его производят в Латвии. Производитель выложил на своём сайте призыв к миру и сообщил, что его водка в России даже не продаётся.

Водка Stoli производится и разливается в Риге, Латвия. Бренд зарегистрирован в US TTB (Бюро по налогам и торговле алкоголем и табаком) как латвийский продукт. А марка Stolichnaya вообще не продаётся на территории России, — отмечено в сообщении.

Ранее стало известно, что Норвегия запретит продажу алкогольной продукции российского производства в своих магазинах. Об этом заявили в алкогольной монопольной торговой сети Vinmonopolet.

Также финская сеть по продаже алкогольной продукции Alko сообщила, что с 28 февраля прекращает продажу российской продукции. В компании отметили, что причиной такого решения стали действия России на Украине.

В России же, напротив, предрекли постепенное исчезновение импортного алкоголя. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что вместо исчезнувшего зарубежного алкоголя вряд ли на полках появится что-то из других стран.