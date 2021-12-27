Баку заявил об устранении напряжённости между Азербайджаном и Ираном

Напряжённость в отношениях между Азербайджаном и Ираном полностью устранена, заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов. Он также рассказал, что стороны договорились проводить политические консультации не реже чем раз в полгода.

Не секрет, что некоторое время назад существовала напряжённость, определённые недоразумения между двумя странами, но они были устранены. В Ашхабаде (в конце ноября. — NEWS.ru) состоялась встреча президентов Ирана и Азербайджана, на ней был обсуждён широкий спектр вопросов. В ходе бакинской встречи (на прошлой неделе. — NEWS.ru) стороны договорились проводить политические консультации не реже чем раз в полгода, — сказал Байрамов.

Он отметил, что в рамках предстоящего заседания состоится согласование и принятие дорожной карты по реализации новых проектов в экономической сфере между Баку и Тегераном.

Противоречия между сторонами возникли после заявления иранской стороны о том, что Тегеран никогда не «потерпит присутствия фальшивого сионистского режима и его провокационных действий вблизи границы с Исламской Республикой Иран, а также геополитических изменений региона и его границ».

Это высказывание вызвало недовольство Баку. Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что такие обвинения не имеют под собой никаких оснований. По её словам, Азербайджан всегда руководствовался принципом нерушимости международно признанных границ и поддерживал установление отношений со всеми странами на основе взаимного уважения международных границ.

Между тем глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что этап напряжённости между Азербайджаном и Ираном, который проходил в публичной плоскости, завершён. Он также выразил надежду на то, что оставшиеся проблемы между сторонами будут постепенно решаться.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.