Байдена предупредили об опасности новой катастрофы Экс-генсек НАТО Солано: медлительность Байдена грозит катастрофой на Ближнем Востоке

Джо Байден / Фото Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

США должны активизировать усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном. Пока медлительность американского президента Джо Байдена грозит «новой катастрофой» на Ближнем Востоке, заявили экс-генсек НАТО Хавьер Солано и бывший премьер Швеции Карл Бильдт в совместной статье, опубликованной Washington Post.

Авторы публикации отметили, что союзники США в Европе наоборот прикладывают усилия для дипломатического урегулирования ситуации.

Поэтому вызывает недоумение то обстоятельство, что, заявив на выборах о возвращении к ядерной сделке и пообещав, что «Америка вернулась», Байден до сих пор мешкает с дипломатией, которую столь решительно поддерживают его союзники, — указали Солано и Бильдт.

Они добавили, что переговоры по ядерной сделке с Тегераном нужны Вашингтону для собственной же национальной безопасности.

Байден должен всерьёз задуматься, чем чревата его пассивность по отношению к Ирану, и отыскать путь вперёд, — подчеркнули авторы статьи.

Ранее стало известно, что США 13 мая призвали Иран определиться, заинтересован ли он в быстром восстановлении ядерной сделки. При этом в Вашингтоне до сих пор считают, что достижение согласия по данному вопросу не гарантировано.