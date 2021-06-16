Байден выразил Путину обеспокоенность относительно Белоруссии

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве обсудили Белоруссию. Об этом заявил американский лидер, сообщает РИА Новости.
Я поделился нашими обеспокоенностями о Белоруссии, — цитирует агентство Байдена.
По словам американского лидера, Путин не спорил с тем, что произошло, однако сказал, что есть разные взгляды на то, что нужно с этим делать.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились в 2020 году после президентских выборов в стране. Согласно официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, однако оппозиция заявила о фальсификации и победе своего кандидата Светланы Тихановской. В стране прошли громкие выступления несогласных с официальными результатами. Они сопровождались беспорядками и стычками с силовиками.
В результате США, Канада, Великобритания, ЕС ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС работает уже над четвёртым пакетом санкций, его могут утвердить до конца июня.
Ранее Байден продлил на год действие американских санкций в отношении властей Белоруссии, сообщили в Белом доме. Очередной годовой период санкций истекал 16 июня 2021 года.