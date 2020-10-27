Байден призвал ввести санкции против окружения Лукашенко

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден призвал ввести санкции против лиц из окружения белорусского лидера Александра Лукашенко и заверил, что будет добиваться этих мер, если выиграет выборы.
Байден отметил, что руководство Белоруссии обладает «украденными богатствами», которые «хранит в офшорах». Санкции против лиц из окружения президента Лукашенко могут нанести удар по этим офшорным счетам, уверен кандидат в президенты США,
На посту президента я также буду действовать совместно с нашими европейскими партнёрами и союзниками с целью выработать план экономической поддержки для действительно суверенной, демократической Белоруссии, — сказал Байден.
Он добавил, что будет работать в этом вместе с оппозиционером Светланой Тихановской, чтобы гарантировать народу республики демократические права и переход власти.
Между тем, Байден не преминул «пройтись» по своему сопернику — Дональду Трампу. Бывший вице-президент США отметил, что нынешний глава Белого дома «увиливает» от того, чтобы высказаться против Лукашенко и поддержать белорусский народ.
Как сообщал NEWS.ru, ранее сенатор Алексей Пушков рассказал об истинном отношении США к Александру Лукашенко. По мнению политика, звонок госсекретаря США Майка Помпео Лукашенко не был направлен на его легитимизацию в качестве главы республики. В глазах Вашингтона он является лишь «временным президентом».