Байден призвал ввести санкции против окружения Лукашенко

https://static.news.ru/photo/95011bbc-18aa-11eb-97e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Global Look Press

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден призвал ввести санкции против лиц из окружения белорусского лидера Александра Лукашенко и заверил, что будет добиваться этих мер, если выиграет выборы.

Байден отметил, что руководство Белоруссии обладает «украденными богатствами», которые «хранит в офшорах». Санкции против лиц из окружения президента Лукашенко могут нанести удар по этим офшорным счетам, уверен кандидат в президенты США, передаёт ТАСС со ссылкой на Reuters.

На посту президента я также буду действовать совместно с нашими европейскими партнёрами и союзниками с целью выработать план экономической поддержки для действительно суверенной, демократической Белоруссии, — сказал Байден.

Он добавил, что будет работать в этом вместе с оппозиционером Светланой Тихановской, чтобы гарантировать народу республики демократические права и переход власти.

Между тем, Байден не преминул «пройтись» по своему сопернику — Дональду Трампу. Бывший вице-президент США отметил, что нынешний глава Белого дома «увиливает» от того, чтобы высказаться против Лукашенко и поддержать белорусский народ.

Как сообщал NEWS.ru, ранее сенатор Алексей Пушков рассказал об истинном отношении США к Александру Лукашенко. По мнению политика, звонок госсекретаря США Майка Помпео Лукашенко не был направлен на его легитимизацию в качестве главы республики. В глазах Вашингтона он является лишь «временным президентом».