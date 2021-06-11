Байден объяснил отказ от пресс-конференции с Путиным

https://static.news.ru/photo/7716b4f2-cc5c-11eb-979c-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Pool via CNP /MediaPunch via www/Global Look Press

Президент США Джо Байден объяснил свой отказ от пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным. Он считает, что в данной ситуации не стоит устраивать соревнование перед журналистами, так как «это не конкурс, кто лучше выглядит на камеру», передаёт РИА Новости.

После саммита G7 американский лидер пояснил, что на сольной пресс-конференции он намерен ясно обозначить условия улучшения отношений с Москвой. В совместной конференции он не видит необходимости.

Ранее сообщалось, что Байден заявил, что согласен с позицией его коллеги Владимира Путина об отношениях между двумя странами — они сейчас находятся на низшей точке. По словам Байдена, США хотят решить «вопрос поведения РФ». По мнению президента, оно не соответствует международному праву. При этом Байден указал, что Штаты не ищут конфликта с Россией и надеются, что у стран получится прийти к договорённостям.

Предполагается, что в среду, 16 июня, президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с коронавирусом и урегулирование региональных конфликтов.