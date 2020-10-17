Бахрейн и Израиль установили дипломатические отношения

https://static.news.ru/photo/0466686c-1172-11eb-8d27-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/bahdiplomatic

Соглашение об установлении отношений между Бахрейном и Израилем было подписано. Об этом заявил глава МИД королевства Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни.

Мы подписали соглашение об установлении дипломатических отношений с Израилем, — цитирует его ТАСС.

Аз-Зияни добавил, что решение о сосуществовании двух государств — Израиля и Палестины — должно быть достигнуто в соответствии с международными резолюциями и Арабской мирной инициативой 2002 года.

В общей сложности в Манаме было подписано семь меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в различных областях, в том числе в сфере финансов, экономики, сельского хозяйства. Со стороны Тель-Авива в подписании участвовала официальная израильская делегация под руководством председателя Совета национальной безопасности еврейского государства Меира Бен-Шаббата. В Бахрейн её сопровождали американские представители во главе с министром финансов США Стивеном Мнучиным.

О нормализации отношений Бахрейна и Израиля 11 сентября объявил президент США Дональд Трамп. Как писал NEWS.ru, страны установят дипломатические связи. После этого своего посла из Бахрейна отозвала Палестина, а Иран пригрозил островному государству «возмездием». Оман, в свою очередь, поприветствовал сближение двух государств.

Ранее о полной нормализации отношений Израиль договорился с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Из сделки вытекает, что Израиль приостанавливает принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения, расположенные на Западном берегу реки Иордан. Также стороны продолжат прилагать усилия в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта и начнут сотрудничать в разработке вакцины от COVID-19.