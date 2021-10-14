Азербайджанский солдат застрелен в Карабахе

В Карабахе в результате снайперского выстрела погиб военнослужащий азербайджанской армии. Министерство обороны Азербайджана обвинило в этом террористическом акте незаконные армянские формирования.

14 октября около 18:15 в результате снайперского обстрела, открытого незаконными армянскими вооружёнными отрядами, погиб военнослужащий азербайджанской армии Гамзоев Афган Бахрам оглу, — говорится в сообщении.

Для расследования данного теракта направлен запрос в совместный российско-турецкий мониторинговый центр.

В Минобороны Азербайджана выразили соболезнования родным и близким погибшего. В ведомстве считают, что этот теракт является целенаправленной провокацией.

Отмечается, что это является очередным доказательством политики Армении по намеренному обострению ситуации в регионе, созданию препятствий для выполнения положений подписанного 10 ноября 2020 года трёхстороннего заявления и подрыву деятельности российских миротворцев.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт стал частью истории. По его словам, административной единицы Нагорный Карабах в Азербайджане нет, этот вопрос решён.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.