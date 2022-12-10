Asahi: Япония признает Россию «угрозой» в новой стратегии нацбезопасности

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Силы самообороны Японии

Власти Японии в новой стратегии национальной безопасности планируют признать Россию страной, «вызывающей серьезные опасения в сфере безопасности», пишет издание Asahi со ссылкой на источник в правительстве. При этом члены Либерально-демократической партии страны считают, что действия России надо расценивать как «угрозы», а не «вызывающие опасения».

Обновленная стратегия национальной безопасности должна быть подготовлена японским кабмином до конца 2022 года. В новой версии документа сказано, что Россия «расшатывает основы международного порядка», проводя военные действия на Украине. Кроме этого отмечается усиление стратегических связей РФ с Китаем.

Внешняя деятельность России и военные тенденции в Индо-Тихоокеанском регионе также связаны с шагами по укреплению стратегических связей с Китаем, — говорится в документе.

Авторы публикации отмечают, что по нынешней стратегии нацбезопасности, которая была сформулирована в 2013 году, Япония заявила о продвижении сотрудничества с Россией во всех областях. В ближайшие недели статус России в этом документе изменится, не сомневаются они.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что пока не видит условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с Россией. Отношения с соседней страной он назвал крайне сложными. Он добавил, что в Токио останутся верны курсу на решение с Москвой территориального вопроса и заключению мирного договора.