Армянская оппозиция использует задержания военных для удара по Пашиняну

https://static.news.ru/photo/9b231be4-bee5-11eb-b56e-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Степан Погосян/Photolure/ТАСС

В настоящий момент в Армении любое крупное и заметное событие приобретает политическую окраску. И задержание азербайджанскими ВС шести армянских военнослужащих, безусловно, будет использовано оппозицией для дискредитации исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна. Противники политика обязательно воспользуются этой ситуацией и ударят по нему. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил политолог, общественный деятель, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Он отметил, на какие точки давления в контексте этой истории будет давить оппозиция. Противники Пашиняна, подчеркнул Кортунов, станут указывать на то, что армянских военных азербайджанцы «захватили средь бела дня», а и. о. премьера для их освобождения ничего не делает.

Оппозиция заявит, что всё это часть проигрышной политики премьера, который стремится любыми способами избежать конфликта, но конфликт неизбежен. Скорее всего, будет использована такая риторика. Ему припомнят прошлогоднее поражение, скажут, что он заключил неправильное соглашение о прекращении огня и что сегодня страна наблюдает последствия его непрофессиональной линии. Однако в случае, если пленных получится освободить быстро, Пашинян будет считать это своей заслугой. Он скажет, что именно его руководству, несмотря на провокации, удалось избежать боевых действий и что именно его линия является единственно верной, — считает политолог.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что военнослужащие Армении пытались перейти границу в районе населённого пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района около трёх утра. Они были взяты в плен. Кроме того, в министерстве рассказали, что азербайджанские военные пресекли передвижение нескольких танков и боевых машин ВС Армении у границы. Ситуация находится под контролем. Политолог Кортунов говорил, что руководство Азербайджана в настоящий момент не заинтересовано в эскалации конфликта с Арменией. Особенно эта позиция актуальна с учётом того, что Ереван остаётся стратегическим партнёром Москвы и участником Организации Договора о коллективной безопасности.