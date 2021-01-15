Архитектор из Австрии ответил на нападки Киева из-за работы в Крыму

https://static.news.ru/photo/b8704cf2-57ad-11eb-953e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Руководитель австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau Вольф Прикс заявил, что на организацию началась «атака троллей». По его словам, это произошло после телефонного разговора с послом Украины об участии австрийских специалистов в строительстве оперного театра в Севастополе.

Дипломат пригрозил ударом по мне и нашему архитектурному бюро, отметил Прикс.

Он потребовал от меня в постсталинском стиле прекратить участие в проекте по строительству оперного театра в Севастополе, поскольку мы будто бы нарушаем санкционное законодательство ЕС, — цитирует архитектора газета Standard.

Прикс добавил, что его телефонная дискуссия постепенно переместилась на морально-этический уровень. Мы строим не административное здание, а оперный театр, и не нарушаем никаких норм, пояснил архитектор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прокуратура украинской Автономной Республики Крым завела дело против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, занятого в строительстве оперного театра в Севастополе. Об этом рассказал спецпредставитель по вопросам санкционной политики ведомства Алексей Макеев. По его словам, власти Украины будут добиваться введения санкций против организации.