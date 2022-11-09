Посол Антонов: США воюют с Россией руками украинцев Посол Антонов: США хотят получить выгоду за счет массовой продажи военной продукции

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон имеет экономическую заинтересованность в том, чтобы вести войну на истощение с Москвой руками украинцев. По мнению дипломата, таким образом американцы стремятся «снять сливки» с зарубежных поставок оружия. Эти слова прозвучали в ходе интервью Антонова РИА Новости.

Белому дому не уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей. Однако США продолжают с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение. Изматывание всех — украинцев, россиян, европейцев. А также рядовых американцев, — сказал посол.

По его мнению, одной из причин подобной линии поведения США является экономический интерес.

Стремление «снять сливки» за счет массовой продажи военной продукции, поставок СПГ: только бизнес, ничего личного, — предположил дипломат.

Ранее Антонов обвинил украинские власти в том, что те якобы ведут подготовку диверсии с применением «грязной бомбы» или провокацию на атомной электростанции. По словам дипломата, создание «грязной бомбы» поручено «двум украинским организациям». Антонов утверждает, что работы находятся на заключительной стадии.