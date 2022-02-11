«Англосаксам нужна война»: Захарова объяснила отправку военных США в Польшу
Захарова заявила об истерике в Белом доме
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:00, 12 февраля 2022
Мария ЗахароваФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Истерика Белого дома показательна как никогда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отправку военных США в Польшу. По её словам, англосаксам требуется война для решения своих проблем, сообщает РИА Новости.
Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем, — подчеркнула дипломат.
Рассуждая об отправке американских военных в Европу, Захарова отметила, каток американской военно-политической машины запущен, несмотря на возможные человеческие жертвы.
Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя, — считает представитель МИД.
Ранее стало известно, что агентство Reuters сообщило об отправке на следующей неделе в Польшу дополнительных трёх тысяч военных. Это будет сделано для того, чтобы помочь успокоить союзников по НАТО после того, как Россия провела учения в Белоруссии и на Чёрном море. Спутниковые снимки из США показали новое развёртывание российских военных в нескольких местах вблизи Украины, отмечает агентство.