«Англосаксам нужна война»: Захарова объяснила отправку военных США в Польшу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Агентство Reuters сообщило об отправке на следующей неделе в Польшу дополнительных трёх тысяч военных. Это будет сделано, чтобы помочь успокоить союзников по НАТО после учений России в Белоруссии и на Чёрном море, сообщает агентство со ссылкой на четырёх американских чиновников.

Спутниковые снимки, опубликованные частной компаний в США, показали новое развёртывание российских военных в нескольких местах вблизи Украины, отмечает агентство. Анонимные источники сообщили, что развёртывание войск будет осуществляться из состава 82-й...