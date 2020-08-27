Американский спецназовец признался в «связях с ГРУ»

https://static.news.ru/photo/4ede7d4e-e8f5-11ea-b05c-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Бывший спецназовец США Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признался в сотрудничестве с российской разведкой. За связи с ней его заключили под стажу 27 августа.

Об этом сообщает газета Washington Post.

Обвиняемый признался в сотрудничестве с иностранным разведывательным агентством очень высокого уровня, с ГРУ, — отметил помощник прокурор Томас Трэкслер.

Он добавил, что 45-летний Деббинс рассказал о сотрудничестве со спецслужбами России ещё в 2019 году, но тогда его решили не арестовывать. Сейчас же суд выразил опасение, что мужчина мог сбежать до следующего заседания.

Согласие работать на Москву Деббинс объяснил «мессианским видением» своей роли. По его словам, он мечтал «освободить Россию от деспотичного правительства».

Деббинс признался, что сотрудничал с российской разведкой с 1996-го по 2011 год. В тот период он изредка посещал Россию и якобы в 1997 году даже получил кодовое имя. С 1998 года по 2005 год офицер проходил службу в химических войсках армии США, затем перешёл в спецназ. Обвинение считает, что смена работы была вызвана требованием российской разведки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина наращивает разведывательную и диверсионную деятельность на территории России. 27 августа стало известно, что в РФ задержали российского военнослужащего за шпионаж в пользу украинской стороны. Эксперты сходятся в том, что у Киева есть действенные рычаги для поиска разведданных. И инцидент, подобный нынешнему, очевидно, не последний: Украина продолжит вербовку агентов и подрыв деятельности Москвы по всем направлениям.