Украина наращивает агентуру в России

Украина наращивает разведывательную и диверсионную деятельность на территории России. 27 августа стало известно, что в РФ задержали российского военнослужащего за шпионаж в пользу украинской стороны. Эксперты сходятся в том, что у Киева есть действенные рычаги для поиска разведданных. И инцидент, подобный нынешнему, очевидно, не последний: Украина продолжит вербовку агентов и подрыв деятельности Москвы по всем направлениям.

27 августа стало известно, что ФСБ России задержала в Барнауле военнослужащего ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Он обвиняется в госизмене, а именно — в шпионаже в пользу Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения, — говорится в заявлении службы.

Теперь задержанному, чьё имя не разглашается, грозит тюремный срок от 12 до 20 лет. Симптоматично, что лишь на прошлой неделе в ФСБ заявили о задержании семи человек, которые, по версии следствия, пытались похитить одного из лидеров ополчения Донбасса — якобы по заданию украинских спецслужб. В Службе безопасности Украины (СБУ) эту информацию назвали ложной, однако российские СМИ называют, что целью был сотрудник министерства госбезопасности ДНР Роман Волянюк.

ЦОС ФСБ

Однако, как отметил в беседе с NEWS.ru директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, возможности для активной работы в РФ у спецслужб Украины имеются — тем более, что последние на сегодня серьёзно интегрированы в работу разведсообщества западных структур.

Со стороны украинских спецслужб ведётся постоянная работа, и она будет продолжаться. Задержание 27 августа — не первое в своём роде. Всё это, конечно, влияет на переговорный процесс между Украиной и Россией, но не критично. Руслан Бортник директор Украинского института анализа и менеджмента политики (Киев) директор Украинского института анализа и менеджмента политики (Киев)

Действительно, Москва последнее время крайне сдержанно реагирует на «происки» украинской контрразведки в публичной сфере. Исключение — задержания в Крыму. Такой подход вполне понятен: в минском переговорном процессе по урегулированию в Донбассе Кремль не признаёт себя стороной конфликта, выступая лишь в качестве своего рода посредника — наряду с Берлином и Парижем, — между Киевом и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.

В последнее время слухи об активности украинской разведки и контрразведки в России всплывают всё чаще — в связи с событиями в Белоруссии. Однако более вероятно, что Москва педалирует тему внешней угрозы на фоне заявлений президента РБ о возможном вмешательстве извне, пытаясь избежать возможного Майдана в сопредельной республике. Так, президент РФ Владимир Путин назвал задержание группы россиян в Белоруссии совместной операцией украинских и американских спецслужб. В разговоре с NEWS.ru генерал-майор запаса ФСБ России, член Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Михайлов напомнил, что в свете отношений с Россией Украина уже давно осуществляет полный объём разведывательной и контрразведывательной деятельности, и происходит это «достаточно нагло и агрессивно».

Российская сторона выявила уже не одного проукраинского агента, и, полагаю, последует ещё не одно подобное разоблачение. Ранее мы были связаны союзническими отношениями, многие сотрудники украинских спецслужб в своё время проходили обучение в РФ. Вопрос в том, насколько удачно Киеву удаётся подбирать кандидатов на вербовку. На мой взгляд, сейчас Украина вкладывает достаточно много средств, потому как вряд ли кто-то из наших соотечественников стал бы работать исключительно на политической основе. Тем не менее, можно констатировать, что сама по себе работа по выявлению таких агентов — заслуга наших спецслужб. При этом я не сомневаюсь, что нынешний случай — далеко не последний в своём роде. Очевидно, что украинская разведка заходит на российскую территорию по широкому контуру: её интересует и внешнеполитический аспект, и научно-технические вопросы, и военные составляющие. Александр Михайлов генерал-майор запаса ФСБ России и член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор запаса ФСБ России и член Совета по внешней и оборонной политике РФ

Пока неизвестно, как скажется задержание проукраинского агента на грядущих переговорах советников «нормандской четвёрки» (Германия, Россия, Украина, Франция). Изначально намеченные на 28 августа, они были отменены буквально за два дня. Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что встреча состоится не позднее 10 сентября, но, вероятно, последние события могут вновь спутать карты. При этом официальная позиция Москвы здесь чётко отделена от российской пропаганды СМИ, в которой последние годы украинские спецслужбы представлялись не иначе, как деградирующие силовые структуры, угробившие элитный спецназ в так называемой антитеррористической операции в Донбассе и способные лишь на расправу над политическими оппонентами.