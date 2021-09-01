Американский аналитик объяснил постоянные фиаско США на переговорах

США терпят постоянные неудачи на сложных переговорах из-за того, что собеседники Вашингтона не доверяют американской стороне в том, что Белый дом может сменить свой враждебный настрой. Об этом пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на публикацию политолога Теда Снейдера для портала AntiWar.

На протяжении нескольких десятилетий США пытались договориться со странами, которые Америка считала своими оппонентами. Однако в итоге диалог не приводил к ожидаемым результатам. Так было в случае с Кубой, Северной Кореей, Палестиной и Ираном, — считает американский эксперт.

Из-за того, что США постоянно давят на своих оппонентов в том, чтобы другая сторона обязательно пошла на уступки, диалог никак не может выйти за рамки обсуждения мелких и узконаправленных вопросов, отмечает аналитик.

То же самое происходит в отношении переговоров США и России по поводу Украины, которые никогда не увенчаются успехом. Американская сторона может лишь только предъявлять, требуя от других уступок, однако сами не могут делать аналогичные шаги, чтобы учитывались интересы противоположной стороны, подытожил Снейдер.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал о возможных итогах переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Политик отметил, что представитель Киева не добьётся того, на что рассчитывает.