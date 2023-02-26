Соединенным Штатам угрожает вторжение гибридных «суперсвиней», сообщает британское издание Guardian. По данным обозревателя Адама Гэббата, выведенные канадскими фермерами животные вскоре могут проникнуть на север США.
Северная Америка столкнулась с новой угрозой, связанной со свиньями, поскольку канадская «суперсвинья», гигантское, невероятно умное, крайне неуловимое животное, способное выживать в холодном климате, прокладывая туннели под снегом, готово проникнуть на север страны, — отмечается в публикации.
Гэббат рассказал, что «суперсвинья» появилась в результате скрещивания диких кабанов и обычных свиней в 80-х годах прошлого века. Так фермеры получили крупное животное, дававшее больше мяса. Некоторые особи смогли «сбежать», их популяция быстро распространилась по Канаде.
Издание отмечает, что специалисты поначалу не видели в этом ничего страшного, считая, что животные не переживут суровые канадские зимы, однако теперь выяснилось, что «быть большим — огромное преимущество для выживания в холоде».
Эксперт Райан Брук пояснил, что для выживания в экстремальных условиях трехсоткилограммовое животное создает под снегом пещеру глубиной до двух метров, а его «острые как бритва клыки» позволяют добывать пищу.
Возможно, еще с 2010 по 2012 годы имелся существенный шанс найти их и избавиться от них. Но сейчас они настолько широко распространились и столь многочисленны, что, конечно, еще в 2018 или 2019 году я перестал говорить, что искоренение возможно. Просто они так устроены, — сказал Брук.
Американский специалист Майкла Марлоу указал на ущерб, который наносят дикие свиньи. Они поедают урожай, уничтожают деревья и загрязняют воды. Существует также «риск для здоровья и безопасности человека», уточнил он.
Ранее сообщалось, что в Крыму появились шакалы. Животные, скорее всего, пришли с Украины, поскольку пробраться на полуостров по Крымскому мосту они вряд ли могли, считает доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии ТА КФУ им. В. И. Вернадского Александр Стрюков. По его словам, еще в 70-х годах прошлого века шакалы попадали на территорию Крыма по замершему Керченскому проливу или же с территории Украины.