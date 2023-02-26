Американцев предупредили об угрозе вторжения «суперсвиней» Guardian: США угрожает вторжение умных суперсвиней из Канады

Фото: S. Meyers/blickwinkel/Global Look Press

Соединенным Штатам угрожает вторжение гибридных «суперсвиней», сообщает британское издание Guardian. По данным обозревателя Адама Гэббата, выведенные канадскими фермерами животные вскоре могут проникнуть на север США.

Северная Америка столкнулась с новой угрозой, связанной со свиньями, поскольку канадская «суперсвинья», гигантское, невероятно умное, крайне неуловимое животное, способное выживать в холодном климате, прокладывая туннели под снегом, готово проникнуть на север страны, — отмечается в публикации.

Гэббат рассказал, что «суперсвинья» появилась в результате скрещивания диких кабанов и обычных свиней в 80-х годах прошлого века. Так фермеры получили крупное животное, дававшее больше мяса. Некоторые особи смогли «сбежать», их популяция быстро распространилась по Канаде.

Издание отмечает, что специалисты поначалу не видели в этом ничего страшного, считая, что животные не переживут суровые канадские зимы, однако теперь выяснилось, что «быть большим — огромное преимущество для выживания в холоде».

Эксперт Райан Брук пояснил, что для выживания в экстремальных условиях трехсоткилограммовое животное создает под снегом пещеру глубиной до двух метров, а его «острые как бритва клыки» позволяют добывать пищу.

Возможно, еще с 2010 по 2012 годы имелся существенный шанс найти их и избавиться от них. Но сейчас они настолько широко распространились и столь многочисленны, что, конечно, еще в 2018 или 2019 году я перестал говорить, что искоренение возможно. Просто они так устроены, — сказал Брук.

Американский специалист Майкла Марлоу указал на ущерб, который наносят дикие свиньи. Они поедают урожай, уничтожают деревья и загрязняют воды. Существует также «риск для здоровья и безопасности человека», уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Крыму появились шакалы. Животные, скорее всего, пришли с Украины, поскольку пробраться на полуостров по Крымскому мосту они вряд ли могли, считает доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии ТА КФУ им. В. И. Вернадского Александр Стрюков. По его словам, еще в 70-х годах прошлого века шакалы попадали на территорию Крыма по замершему Керченскому проливу или же с территории Украины.