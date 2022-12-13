В Крыму появились шакалы

Фото: Jürgen & Christine Sohns/imagebroker.com/Global Look Press

В Крыму появились шакалы. Животные, предположительно, пришли с территории Украины, поскольку пробраться по Крымскому мосту они вряд ли могли. Такое мнение в беседе с изданием «МК в Крыму» высказал кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии ТА КФУ им. В. И. Вернадского Александр Стрюков.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Казантипском заповеднике заметили шакала. По словам ученого, это уже не первый случай появления этих хищников на полуострове. Несколько лет в Нижнегорском районе Крыма была обнаружена целая стая шакалов.

Как пояснил Стрюков, в 70-х годах шакалы пробирались на территорию Крыма по замершему Керченскому проливу или же с территории Украины. Поскольку Керченский пролив не замерзал в последние годы, то, вероятнее всего, шакалы пришли из Украины, подчеркнул зоолог. Он также добавил, что пройти по Крымскому мосту они вряд ли могли.

Увы, ни волки, ни шакалы в Крыму нежелательны. В первую очередь из-за этих хищников может сильно пострадать гнездовье птиц: яйца и птенцы — это любимая пища шакалов. А также детеныши млекопитающих. Но в первую очередь они разрушительны для нашей орнитофауны, — рассказал специалист.

Стрюков напомнил, что шакалы, как и все псовые, очень острожные и чуткие хищники, людям не показываются, поэтому опасаться встречи с ними не стоит, к тому же на человека они не нападают.

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