Алиев оценил вероятность вступления Азербайджана в ОДКБ

Один из пунктов Декларации о союзническом взаимодействии России и Азербайджана предусматривает прямое военное сотрудничество Москвы и Баку, этого вполне достаточно, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС. По его словам, ОДКБ на сегодняшний день существует благодаря России.

Я думаю, ни для кого не секрет, что в ОДКБ ведущая роль принадлежит России. Имея союзнические отношения с Российской Федерацией, а также два пункта из 43 прямо говорящих о вопросах, связанных с оказанием при необходимости военной помощи, я думаю, что этого вполне достаточно, потому что понятно, что ОДКБ является ОДКБ до тех пор, пока там Россия. Если России там не будет, то значит об ОДКБ никто и не вспомнит. Мы исходим из этого, — заявил президент.

При этом азербайджанский лидер также рассказал о намерениях получить статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, Баку обращался к организации с подобной просьбой, однако добиться определённых результатов не удалось.

Что касается ШОС, мы уже задействованы в определенном смысле. Мы являемся партнёром по диалогу уже не один год. Это первая ступень. Вторая ступень — это наблюдатели. И мы официально несколько лет назад обратились в секретариат ШОС с тем, чтобы повысить наш статус до статуса наблюдателя, но, к сожалению, этот вопрос до сих пор не решён, — сказал Алиев.

Ранее Путин и Ильхам Алиев подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. Затем политики обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Российский лидер заявил о полном достижении всех договорённостей по урегулированию ситуации в регионе. По словам Путина, РФ продолжит оказывать содействие урегулированию любых споров между Арменией и Азербайджаном, в том числе пограничных.

Москва и Баку договорились о развитии двустороннего военно-политического сотрудничества, отвечающего национальным интересам и не направленного против третьих стран, следует из Декларации о союзническом взаимодействии. Страны будут взаимодействовать в вопросах оснащения современным вооружением и техникой.