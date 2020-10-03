Алиев: армия Азербайджана взяла ещё девять сёл в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/c5bc78e6-0662-11eb-9505-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия его страны взяла под контроль ещё девять сёл в Нагорном Карабахе. Ранее Баку сообщил, что армия республики взяла под контроль 14 сёл и одну стратегическую высоту.

Армия взяла под контроль город Джебраил. А также сёла Кархулу, Шукурбейли, Йухары Марьян, Челекен, Дашкесен, Хоровлу, Дичал, Махмудлу и Джафарабад Джабраильского района, — заявил Алиев в своём обращении к народу, которое транслируют телеканалы страны.

Кроме того, лидер государства напомнил, что Азербайджан вернётся к режиму прекращения огня, если Армения представит график вывода своих войск из Нагорного Карабаха.

Мы хотели решить конфликт мирным путём, терпели. Хотели получить своё, другого нам не надо. Тридцать лет мы жили с надеждой, что мировое сообщество решит проблему, что СБ ООН будет усердствовать для выполнения своих же резолюций, — подчеркнул Алиев.

Затяжной конфликт в Нагорном Карабахе разгорается на национальной почве. В XX веке подавляющее население региона было армянским. В советское время территория в качестве автономной области вошла в состав Азербайджана. К концу 80-х азербайджанское население увеличилось с 6% до 23%. Население территории и Ереван просили советские власти включить Нагорный Карабах в состав Армении, но безрезультатно. После распада СССР Нагорно-Карабахская Республика объявила о своей независимости. В итоге регион на несколько лет охватила война. Соглашение о прекращении огня было подписано только в 1994 году. Сейчас население региона практически целиком состоит из армян.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.