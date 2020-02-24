https://static.news.ru/photo/735bbc08-5738-11ea-9e5f-fa163e074e61_660.jpg Джулиан Ассанж Фото: Espen Moe/CC BY 2.0/flickr.com

Адвокаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа считают, что их клиент не может рассчитывать на справедливый суд в США. Защита опасается, что австралиец совершит самоубийство, если Вашингтон добьётся его выдачи.

Как сообщает РЕН ТВ, адвокат Эдвард Фицджеральд зачитал заключение психиатра в ходе слушаний по делу Ассанжа в Королевском суде Лондона. Медицинский эксперт установил, что основатель WikiLeaks «найдёт способ покончить с собой», если его приговорят к экстрадиции в Соединённые Штаты.

Защита также заявила, что в американской тюрьме Ассанжа может ждать «негуманное и унижающее его достоинство обращение». Возможное решение британского суда о выдаче адвокаты намерены обжаловать в Верховном суде или Европейском суде по правам человека.

Основателя WikiLeaks обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции в 2010 году. С июня 2012 года австралиец скрывался от правосудия в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года Ассанжа задержала британская полиция по запросу США. Вашингтон предъявил задержанному новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи обвиняемого в США ему грозит до 175 лет заключения.

Как передавал NEWS.ru, сторонники Ассанжа 24 февраля устроили пикет у здания Королевского суда в Лондоне. Некоторые из них разбили палатки, очевидно намереваясь задержаться на месте до окончания слушаний.