Адвокаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа считают, что их клиент не может рассчитывать на справедливый суд в США. Защита опасается, что австралиец совершит самоубийство, если Вашингтон добьётся его выдачи.
Как
Защита также заявила, что в американской тюрьме Ассанжа может ждать «негуманное и унижающее его достоинство обращение». Возможное решение британского суда о выдаче адвокаты намерены обжаловать в Верховном суде или Европейском суде по правам человека.
Основателя WikiLeaks обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции в 2010 году. С июня 2012 года австралиец скрывался от правосудия в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года Ассанжа задержала британская полиция по запросу США. Вашингтон предъявил задержанному новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи обвиняемого в США ему грозит до 175 лет заключения.
Как передавал NEWS.ru, сторонники Ассанжа 24 февраля устроили пикет у здания Королевского суда в Лондоне. Некоторые из них разбили палатки, очевидно намереваясь задержаться на месте до окончания слушаний.
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