https://static.news.ru/photo/aee19e4a-3f7e-11ea-8511-fa163e074e61_660.jpg Александр Винник Фото: Юрий Малинов/ТАСС

К россиянину Александру Виннику уже 60 часов не пускают защитников. Он также лишён возможности звонить. Об этом сообщила греческий адвокат гражданина России Зои Константопулу в Facebook.

По её словам, все его права в парижской больнице Hotel Dieu нарушаются, в то время, как он уже 37-й день проводит голодовку. Константопулу прилетела в Париж, чтобы встретиться с Александром в больнице, куда он был доставлен конвоирами, но ей отказали.

Уже 60 часов я не могу поговорить со своим подзащитным, чтобы выполнить свой долг. Прошло 60 часов с тех пор, как ему не разрешают кому-либо звонить, — возмутилась адвокат.

Константопулу рассказала, что узнала о перевозке Винника в Пятую республику от французского адвоката Ариан Зимра. Она была единственной, кому удалось увидеть Винника после его доставки в больницу. Александр рассказал ей, как он поступил в медучреждение в состоянии шока и изнеможения. Константопулу сказала, что с пятницы разыскивала в Париже своего клиента, которого «незаконно похитили».

По словам адвоката, она уже выступила с официальным протестом перед судьями из-за того, что не могла увидеться с подзащитным более 48 часов.

Я пожаловалась на бесчеловечное обращение и пытки, которым он подвергается: ему было отказано в любой возможности связаться со своими адвокатами и своей семьёй, он не получил никакой информации о том, где он находится и почему, и он был подвергнут допросу в середине ночи в четверг, 23 января, в парижской больнице, хотя он чётко заявил, что он не был в состоянии пройти такую процедуру, и просил отложить её, — сказала Константопулу.

Мало того, сначала Винника переводили из одной больницы в другую, и он снова не мог ни с кем связаться, а адвокату отказывались предоставить сведения.

Каждый может представить себе его агонию, стресс и разочарование от того, что это обращение имеет цель вызвать экстремальный психологический стресс и травму. Так нельзя обращаться с кем-либо, тем более с человеком, находящемся на 37-м дне голодовки, — негодует адвокат.

После этого Константопулу призвала всех правозащитников действовать и отреагировать «всех, у кого есть совесть».

Винника арестовали в июле 2017 года во время отдыха в Греции по запросу властей Соединённых Штатов, гражданина РФ обвиняют в незаконном создании биржи криптовалют и отмывании с её помощью миллиардов долларов.

Как писал NEWS.ru, заседание суда во Франции по делу Винника пройдёт 28 января, сообщил адвокат Тимофей Мусатов, представляющий интересы россиянина.