Заседание суда во Франции по делу экстрадированного из Греции гражданина России Александра Винника пройдёт 28 января. Об этом сообщил адвокат Тимофей Мусатов, представляющий интересы россиянина.
Во вторник состоится судебное заседание, — заявил юрист корреспонденту ТАСС.
Мусатов пояснил, что в ходе заседания судья должен будет определить Виннику меру пресечения во Франции, то есть решить, будет ли он находиться в заключении или же под домашним арестом либо подпиской о невыезде.
Александра Винника арестовали в июле 2017 года во время отдыха в Греции по запросу властей Соединённых Штатов, гражданина РФ обвиняют в незаконном создании биржи криптовалют и отмывании с её помощью миллиардов долларов. 24 января адвокат россиянина Зои Константопулу рассказала, что её подзащитный был доставлен в Париж. Виннику не сообщили заранее, куда его перевозят. По прибытии в столицу Франции его отправили в больницу, писал NEWS.ru.