https://static.news.ru/photo/8901bef2-3e99-11ea-b25e-fa163e074e61_660.jpg Александр Винник Фото: Giorgos Zachos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заседание суда во Франции по делу экстрадированного из Греции гражданина России Александра Винника пройдёт 28 января. Об этом сообщил адвокат Тимофей Мусатов, представляющий интересы россиянина.

Во вторник состоится судебное заседание, — заявил юрист корреспонденту ТАСС.

Мусатов пояснил, что в ходе заседания судья должен будет определить Виннику меру пресечения во Франции, то есть решить, будет ли он находиться в заключении или же под домашним арестом либо подпиской о невыезде.

Александра Винника арестовали в июле 2017 года во время отдыха в Греции по запросу властей Соединённых Штатов, гражданина РФ обвиняют в незаконном создании биржи криптовалют и отмывании с её помощью миллиардов долларов. 24 января адвокат россиянина Зои Константопулу рассказала, что её подзащитный был доставлен в Париж. Виннику не сообщили заранее, куда его перевозят. По прибытии в столицу Франции его отправили в больницу, писал NEWS.ru.