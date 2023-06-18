Абрамович отказался переводить Украине деньги от продажи «Челси» Daily Mail: Абрамович отказался переводить Украине деньги от продажи футбольного клуба «Челси»

Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости

Роман Абрамович

Миллиардер Роман Абрамович не стал переводить Украине средства, полученные от продажи принадлежавшего ему футбольного клуба «Челси», пишет британская газета Daily Mail. По данным источника, деньги должны были перевести еще прошлым летом, но этого так и не случилось.

Сейчас мы надеемся, что деньги начнут поступать на Украину до наступления суровой зимы в конце года, но в настоящее время нет никаких гарантий, что это произойдет, — сообщил собеседник издания.

По информации газеты, Абрамович отказывается ставить свою подпись под тем, чтобы замороженные властями Великобритании 2,3 млрд фунтов (около $3 млрд) были отправлены Украине. Согласно данным газеты, миллиардер хочет, чтобы деньги распределили между Россией и Украиной.

О продаже клуба «Челси» стало известно в конце мая 2022 года. Новым владельцем команды стал консорциум американского бизнесмена Тодда Боэли. Абрамович, комментируя сделку, отмечал, что быть частью клуба, которым он управлял 19 лет, для него является честью на всю оставшуюся жизнь.