Абрамович прокомментировал продажу «Челси» Миллиардер Абрамович: быть частью «Челси» — это честь на всю жизнь

Роман Абрамович / Фото Сергей Карпухин/РИА Новости

Российский бизнесмен Роман Абрамович подвел итоги 19 лет управления «Челси». По его словам, быть частью этого клуба — честь на всю оставшуюся жизнь. Текст заявления миллиардера приводится на официальном сайте «Челси».

Владение этим клубом сопряжено с большой ответственностью. С тех пор как я пришел в «Челси» почти двадцать лет назад, я своими глазами увидел, чего может достичь этот клуб... Быть частью этого клуба — это честь на всю оставшуюся жизнь. Это наследие, которое мы создали вместе, — говорится в заявлении.

В сообщении также отмечается, что работа по поиску подходящего владельца клуба завершена.

26 мая стало известно, что Абрамович официально продал «Челси». Команда отныне принадлежит консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли.

Сумма сделки составила около € 5 млрд. Абрамович не получит эти средства, так как его активы на территории Великобритании были заморожены.