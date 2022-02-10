Президент предупреждал: Мюнхенская речь Путина актуальна 15 лет спустя

10 февраля 2007 года президент России Владимир Путин принял участие в Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Его выступление на форуме назвали поворотным моментом в российской внешней политике. В своей Мюнхенской речи Путин открыто изложил позицию Москвы по таким ключевым проблемам, как расширение НАТО, многополярность мира и реформа ООН. Западные политики оказались шокированными откровенными оценками и высказываниями, но прошедшие 15 лет показали, что почти все они до сих пор не потеряли актуальности. О подготовке Мюнхенской речи президента и её влиянии на мировые процессы — в материале NEWS.ru.

Уже с первых слов президента Владимира Путина участники международной конференции поняли, что его речь будет необычной.

Формат конференции даёт мне возможность избежать излишнего политеса и необходимости говорить округлыми, приятными, но пустыми дипломатическими штампами, — сказал президент.

Владимир Путин впервые публично поставил под сомнение мировое господство США, подчеркнув, что у Вашингтона нет необходимого потенциала, чтобы навязывать миру своё мнение. Президент РФ напомнил, что единственным легальным механизмом принятия решения об использовании военной силы может быть только Устав ООН (США сделали это в Ираке без санкции Совета Безопасности ООН, что в итоге привело к катастрофичным последствиям). Путин поднял вопрос о недопустимости расширения НАТО на восток. Подверглась критике и экономическая политика Запада в странах третьего мира, в которых борьба с бедностью, по словам российского лидера, часто используется для получения выгоды.

Иностранные СМИ тогда сравнивали выступление Путина с холодным душем для западных политиков, кое-кто провёл аналогии с речью Черчилля в Фултоне, с которой началась холодная война. Но многие журналисты писали о чувстве благодарности, которое испытали люди в разных странах по отношению к президенту РФ, публично сказавшему то, о чём не думают политики их стран.

Как готовилась эта речь, NEWS.ru рассказал сотрудник администрации президента РФ, принимавший участие в работе над выступлениями российского лидера. Владимир Путин лично сформулировал основной посыл, доводы и аргументы, высказанные в лицо Западу.

Мюнхенская речь имела стратегическое значение. Подготовка начиналась с установок самого президента, он всегда подробно излагает основные акценты и идеологемы. Президентская референтура, конечно, тоже может предложить какой-либо поворот, но всё это детально обсуждается с самим главой государства, — отметил тогдашний сотрудник президентской администрации.

Во время подготовки Мюнхенской речи в дискуссиях участвовал ряд высокопоставленных лиц, включая министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Референты при необходимости всегда могли обратиться к экспертам из Российской академии наук, к специалистам по конкретным вопросам. Так происходит при проработке деталей важных выступлений. Однако основополагающие тезисы и тональность речи Путин задаёт сам.

Это всё он [Владимир Путин]. Такого, что референтура пишет, а президент озвучивает — такого точно нет, — заключил собеседник NEWS.ru.

Путин может попросить внести в текст речи новые слова, аргументы, и, получив указания, референты добавляют указанные сведения, рассказал собеседник NEWS.ru. Так, при подготовке одной из речей Путин попросил добавить в текст цитату из труда одного из немецких классиков. Поскольку просьба поступила вечером, когда библиотеки закрыты, а Интернет не располагал ещё такой масштабной фактурой, референтам пришлось ехать домой за книгами, чтобы отыскать точную фразу.

При необходимости президент, готовя речь, мог провести совещание. На таких встречах вопросы обсуждаются скрупулёзно, до мелочей.

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Столь кропотливая работа возымела результат на Мюнхенской конференции — речь произвела в мире фурор, отмечают многие эксперты. Уже в наши дни экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль предложила государственным чиновникам «найти 30 минут, чтобы пересмотреть выступление», не потерявшее актуальность и сейчас. При этом экс-министр добавила , что «с тех пор всё стало ещё хуже и сложнее».

Потому что оно показывает, как долго ждала, в том числе и российская сторона, как долго на самом деле «проглатывались» определённые вещи. Всё это было, например, до провозглашения независимости Косово со всеми сомнительными аспектами международного права, до так называемых гуманитарных интервенций Европы в Северной Африке, на Ближнем Востоке. С тех пор многое развилось в той мере, как снежный ком превращается в лавину, — сказала Кнайсль в интервью РИА Новости.

Мюнхенская речь Владимира Путина досконально прояснила мировую политику, подчеркнул в беседе с NEWS.ru. научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

До этого обе стороны старались дружить, но каждая понимала дружбу по-разному. Тогда президент России им сказал, что «мы с вами, мы европейская страна, готовы придерживаться общих правил, но давайте учитывать и наши интересы при определении правил». Это было негативно воспринято на Западе. Они считали, и сейчас продолжают считать, что дружба — это когда мы выполняем их команды, более того, мы должны быть счастливыми от этого. Дмитрий Журавлёв научный руководитель Института региональных проблем научный руководитель Института региональных проблем

Политолог добавил, что диагноз мировой политике тогда был поставлен точный, хотя для России лучше бы было ошибиться — западная позиция гибкой после 2007 года не стала, в «дружбу» с Россией евроатлантисты как вкладывали, так и продолжают это делать, свои понятия.

Барак Обама произносит речь перед военными США Logan Mock-Bunting/ZUMAPRESS.com

Ведущий эксперт НИУ ВШЭ Иосиф Дискин в беседе с NEWS.ru предложил сопоставить тезисы мюнхенского выступления Путина с современной ситуацией.

Попадание полное! Он тогда предупреждал, что сложившаяся система приведёт к глобальному противостоянию, к напряжению в Европе, а теперь мы это наблюдаем. Но теперь мы им сказали, что больше терпеть этого не можем. В 2007 году мы только предупреждали, а сейчас констатируем: всё дошло до крайней черты. Дальнейшее игнорирование наших предложений приведёт, как сказал глава российского МИД, к использованию военно-технических средств, — сказал собеседник.

Среди пророчеств из Мюнхенской речи эксперты обращают внимание на слова о крупных экономических центрах, которые рано или поздно конвертируют свою мощь в политическое влияние. Китайский опыт тому подтверждение, уточнил в беседе с NEWS.ru генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

В те годы многие считали, что отношения между США и Китаем останутся в целом стабильными, ограничатся в целом экономикой. Но они перешли в сферу геополитическую. Экономика во многом тянет за собой политику. Сегодня американо-китайское противостояние носит более всеобъемлющий характер, чем 15 лет назад, — заключил политолог.

Yang Qing/Xinhua/Global Look Press

На взгляд Андрея Кортунова, Запад всё же не проявил полную глухоту, учтя отдельные предостережения президента России.

Если посмотреть на последующие за речью 15 лет, то видно, что диагноз мировой политики подтвердился, но, с другой стороны, претензии Западу, предъявленные президентом Путиным, в той или иной степени были учтены. Например, после Мюнхенской речи серьёзного продвижения НАТО не произошло — это можно судить по тому, что в отношении Украины и Грузии всё осталось на уровне разговоров. За прошедшие годы мир окончательно перестал быть однополярным. И в экономике, и в политике проявилась многополярность. Андрей Кортунов генеральный директор Российского совета по международным делам генеральный директор Российского совета по международным делам

Недавние предложения России Западу о гарантиях безопасности многие эксперты назвали ещё одним разъяснением позиции Москвы. Спустя 15 лет вновь назрела острая необходимость публично провести диалог со странами НАТО по ключевым вопросам. Как и в 2007 году, Россия вынуждена предупредить США и их евро-атлантических партнёров, что существуют проблемы, отмахиваться от которых нельзя. Не исключено, что на предстоящей конференции по безопасности эту тему замолчать не удастся.

Форум в Мюнхене намечен на 18–20 февраля в очном формате, но российские официальные лица, как сообщили ранее в МИД РФ, в нём участвовать не будут.