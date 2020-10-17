12-летний вундеркинд решил за два года окончить вуз и работать у Маска

https://static.news.ru/photo/5493fa04-112f-11eb-bde2-fa163e074e61_660.jpg Калеб Андерсон Фото: calebandersonandfamily/facebook.com

12-летний вундеркинд из США планирует за два года окончить вуз, продолжить образование и попроситься работать к Илону Маску. О космической отрасли он мечтает с первого года жизни.

Калеб Андерсон выучил язык жестов, когда ему было девять месяцев, через несколько месяцев он начал читать, а затем, к своему второму дню рождения, начал решать математические задачи.

Я отчётливо помню, как ходил в первый класс и учился там, и все были намного выше меня, потому что, знаете, мне было два года. Я едва мог ходить! — вспоминает подросток.

Родители говорят, что не применяли в воспитании ребёнка никаких особых методик. А то, что их сын вундеркинд, поняли только когда родились младшие дети. До этого они считали, что их мальчик развивается как все.

Сейчас Калеб учится в техническом колледже Чаттахучи, где он собирается получить степень бакалавра в области аэрокосмической техники за два года.

Я не очень умён. Я просто быстро улавливаю информацию. Так что если я учусь быстрее, то быстрее продвигаюсь вперёд, — говорит Калеб.

Но Калеб не просто стремится к получению диплома — он планирует поступить в Технологический институт Джорджии или Массачусетский технологический институт, что, как он надеется, поможет ему пройти стажировку у основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, поделился он планами с CBS News.

Когда мне было около года, я уже хотел отправиться в космос. Я полагал, что аэрокосмическая техника будет лучшим путём для меня, — сказал он в интервью USA Today.

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