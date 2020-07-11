ВВС США нашли замену истребителям четвёртого поколения F-16

Американские военные планируют заменить истребители четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon на небольшие ударные беспилотники Skyborg. Перевооружение будет осуществлено с 2025 года.
По данным Aviation Week & Space Technology, концепции Skyborg
Наработки создателей Skyborg в будущем могут быть использованы для гражданских целей. Об этом заявил помощник ВВС США Уилл Ропер.
Ранее Исследовательская лаборатория ВВС США, разрабатывающая Skyborg, выпустила презентацию, в которой рассказывается о возможностях применения новых летательных аппаратов. В частности, они могут быть ведомыми истребителей F-35 Lightning II.
NEWS.ru писал, что 26 июня в небе над Кавказом заметили беспилотник ВВС США. Он вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и пробыл в воздухе несколько часов. Дрон успел пролететь вдоль Черноморского побережья Крыма и Кубани, а также вошёл в воздушное пространство Грузии. После этого беспилотник приблизился к границам России, Абхазии и Южной Осетии.
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