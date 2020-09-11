Военный эксперт развенчал «супер-пупер» оружие Трампа

Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о неком новом американском оружии, не имеющем аналогов.
В беседе с «Царьградом» военный эксперт
Видимо, он имеет в виду супер-супер-чудо-оружие, вот то самое супер-пупер, о котором он постоянно говорит, но которого никто не видит. Наверное, такой «неуловимый Джо» вот это новое американское оружие. Никто его не видел, Трамп о нём говорит, — с иронией высказался Коротченко.
Эксперт заявил, что высказывания Трампа — это блеф, призванный очаровать избирателей и заставить их проголосовать за действующего президента Соединённых Штатов. По словам Коротченко, всё, сказанное американскими политиками в последнее время, стоит воспринимать через призму избирательной кампании.
И теряющий память Байден, и Трамп, который эпатирует публику новым оружием. Эти старики гораздо старше, чем члены брежневского Политбюро, <...> пытаются в очередной раз занять кресло президента США, — подчеркнул эксперт.
Россиянам стоит ко всему этому относится спокойно, отметил Коротченко. У России есть эффективная армия и флот, новое оружие демонстрируется на парадах и выставках, реализуется программа модернизации вооружённых сил.
Ну а Трамп пусть, так сказать, надувает щёки и пускает мыльные пузыри, — заключил эксперт.
К словам Трампа о новом чудо-оружии также относятся со скепсисом в российской военной разведке, писал NEWS.ru.
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