Военный эксперт развенчал «супер-пупер» оружие Трампа

https://static.news.ru/photo/a29f6272-f426-11ea-9276-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ting Shen/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о неком новом американском оружии, не имеющем аналогов.

В беседе с «Царьградом» военный эксперт напомнил , что никто не видел оружия, о котором говорит американский лидер. По уверениям Трампа, таких вооружений нет ни у Пекина, ни у Москвы.

Видимо, он имеет в виду супер-супер-чудо-оружие, вот то самое супер-пупер, о котором он постоянно говорит, но которого никто не видит. Наверное, такой «неуловимый Джо» вот это новое американское оружие. Никто его не видел, Трамп о нём говорит, — с иронией высказался Коротченко.

Эксперт заявил, что высказывания Трампа — это блеф, призванный очаровать избирателей и заставить их проголосовать за действующего президента Соединённых Штатов. По словам Коротченко, всё, сказанное американскими политиками в последнее время, стоит воспринимать через призму избирательной кампании.

И теряющий память Байден, и Трамп, который эпатирует публику новым оружием. Эти старики гораздо старше, чем члены брежневского Политбюро, <...> пытаются в очередной раз занять кресло президента США, — подчеркнул эксперт.

Россиянам стоит ко всему этому относится спокойно, отметил Коротченко. У России есть эффективная армия и флот, новое оружие демонстрируется на парадах и выставках, реализуется программа модернизации вооружённых сил.

Ну а Трамп пусть, так сказать, надувает щёки и пускает мыльные пузыри, — заключил эксперт.

К словам Трампа о новом чудо-оружии также относятся со скепсисом в российской военной разведке, писал NEWS.ru.