Военный эксперт назвал самое слабое место России в случае вторжения

https://static.news.ru/photo/15d32d82-755f-11eb-9db5-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Проблема с мобилизацией войск может стать самым уязвимым местом в России в случае вооружённого вторжения. Мобилизация необходима, так как регулярная армия не готова участвовать в затяжных конфликтах, считает военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

У нас отвратительная система мобилизации в стране. В советское время купил человек «Жигули», и в военкомате эти «Жигули» уже записаны. Из всех самолётов на случай войны кресла выкидываются, и они таскают десант или грузы. И так по каждой структуре было, включая сельское хозяйство, — приводит слова эксперта URA.RU.

По словам Жилина, существует общепринятое мнение. то действующая армия способна выстоять в конфликте. Но это далеко не так, потому что действующая армия предназначена для нейтрализации и сдерживания первого удара.

А далее вся система мобилизации, перестройки экономики страны, промышленность — вот что обеспечивает победу в случае затяжной войны, — отмечает военный обозреватель.

Однако, отмечает эксперт, политическое и военное руководство работает над укреплением обороны страны, несмотря на все существующие проблемы.

В том, что на сегодня потенциальные противники не станут прибегать к прямому вторжению на территорию России, уверен завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин. По мнению эксперта, сейчас ставится задача на уничтожение вследствие раскачивания внутренней ситуации и конфликтов, которые должны «разорвать» страну.

Это уже современные технологии с учетом тотальной цифровизации, возможности максимально воздействовать на общественно-индивидуальное сознание и подсознание, — считает Кошкин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что если НАТО втянет Россию в новую гонку вооружений, она проиграет её, потому что не вкладывается в развитие высокотехнологичных вооружений. Альянс потратит все силы на разработку новых танков и ракет.