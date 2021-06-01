Военный эксперт: «Буря» и «Град» определят боевую мощь российского флота

Минобороны РФ сообщило, что Балтийский флот усилится малыми ракетными крейсерами «Буря» и «Град». Военный эксперт Сергей Хатылев рассказал «Народным новостям», что эти корабли во многом определят общую боевую мощь российского флота.
Балтийский флот
Сегодня мы не строим эсминцы, крейсеры, а создаём суда, которые могут выполнять любые задачи, применяя новое оружие в сложившийся обстановке. Эти катера могут нести на своём борту современное оружие. Основное направление: сделать за меньшие деньги более эффективное оружие, — указал эксперт.
Хатылев подчеркнул, что боевую мощь флота определяет не количество авианосцев и субмарин. ВМФ, по мнению специалиста, должен комплектоваться разнообразными универсальными средствами.
Наши учения, проходившие в мае, показали усиление мощи Черноморского флота после передислокация десяти катеров Каспийской флотилии, которые усилили ЧФ. Ни один корабль США, Украины и других стран просто не вышли в море. Это является наглядным примером того, что корабли небольшого класса решают очень большие задачи, — заключил эксперт.
Ранее издание Business Insider выпустило материал, в котором утверждалось, что Россия располагает современным и постоянно растущим в размерах Военно-морским флотом, который представляет уникальную угрозу вооружённым силам НАТО.