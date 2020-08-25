Военные подобрали «Армате» новую пушку

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Российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 «Армата» новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм. Модернизация боевой машине потребуется на рубеже 2030-х годов, когда вероятные противники создадут танки нового поколения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ).

Башня с пушкой калибра 152 мм (сейчас 125 мм) станет не единственным новшеством. Вооружение «Арматы» пополнят гиперзвуковые бронебойные снаряды, боеприпасы объёмного взрыва, а также управляемые ракеты, работающие по принципу «выстрелил — забыл — ещё раз выстрелил».

Предполагается усилить защиту танка с помощью системы дистанционной нейтрализации самонаводящихся противотанковых средств, системы автоматического обнаружения и поражения целей. Также «Армату» усовершенствуют, установив лазерную систему противодействия наведению ПТУР и систему дистанционной нейтрализации противотанковых мин.

Военные рассчитывают, что после улучшения эргономики, экипаж сможет вести активные действия внутри танка в течение 24 часов. Его ситуационную осведомлённость хотят повысить за счёт продвинутой системы поддержки принятия решений с системой автоматической идентификации целей на дальности свыше 6 км.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Минобороны России разработали концепцию двухзвенного «танка будущего», который должен прийти на смену «Армате». Проект представлен НИИИ БТВТ в рамках форума «Армия-2020». В институте считают, что танк «Армата» и его версии останутся эффективными в бою до 2040-х годов. Заменой «Арматы» должна стать боевая машина с двухзвенной сочленённой конструкцией.