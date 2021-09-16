ВКС России успешно запустили новую противоракету системы ПРО

Фото: MOD Russia/Global Look Press

В России появится винтовка, для которой будут использоваться специальные патроны под уникальный калибр НАТО. Но стрелять она будет на рекордное расстояние — 2,5–3 километра. Об этом в интервью РИА Новости рассказал главный конструктор предприятия — разработчика данного оружия ORSIS Максим Байметов.

Мы решили пойти ещё дальше: создать крупнокалиберную винтовку под универсальный натовский патрон 50 bmg (12,7 × 99 мм), который применяется в широком спектре оружия — от винтовок до пулемётов, —...