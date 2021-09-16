ВКС России успешно запустили новую противоракету системы ПРО
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:27, 17 сентября 2021
Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Пуск противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно осуществили Воздушно-космические силы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО), — говорится в сообщении ведомства.
Командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук уточнил, что серия испытаний позволила подтвердить характеристики противоракеты.
Предыдущие испытания противоракеты проводились в апреле текущего года.
Ранее стало известно, что стратегия, применяемая российским президентом Владимиром Путиным для влияния на геополитику, предполагает модернизацию военно-ударных сил. При этом перспектива создания отдельных видов вооружения РФ вызывает испуг у представителей военного ведомства США, говорится в материале французского издания RTL. Авторы статьи приводят в пример гиперзвуковые ракеты «Циркон».