ВКС испытали в Казахстане новую противоракету системы ПРО

https://static.news.ru/photo/18a8fae2-a614-11eb-ad64-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Воздушно-космические силы России успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы ПРО. Она на полигоне Сары-Шаган в Казахстане поразила условную цель с заданной точностью, сообщает РИА Новости.

Командир соединения ПРО ВКС генерал-майор Сергей Грабчук отметил , что новая противоракета подтверждает заложенные характеристики уже в серии испытаний.

До этого о стрельбах с новой ракетой Минобороны РФ рассказывало в ноябре 2020 года. Её пуски начались в ноябре 2017 года. Новинка предназначена для защиты от ударов противника средствами воздушно-космического нападения.

Ранее стало известно, что стратегия, применяемая российским президентом Владимиром Путиным для влияния на геополитику, предполагает модернизацию военно-ударных сил. При этом перспектива создания отдельных видов вооружения РФ вызывает испуг у представителей военного ведомства США, говорится в материале французского издания RTL. Авторы статьи приводят в пример гиперзвуковые ракеты «Циркон».