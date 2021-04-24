RTL: российский «Посейдон» напугал Пентагон

https://static.news.ru/photo/159260a0-a506-11eb-8cb0-96000091f725_660.jpg Фото: militaryrussia.ru

Стратегия, применяемая российским президентом Владимиром Путиным для влияния на геополитику, предполагает модернизацию военно-ударных сил. При этом перспектива создания отдельных видов вооружения РФ вызывает испуг у представителей военного ведомства США, говорится в материале французского издания RTL.

Авторы статьи приводят в пример гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые могут развивать скорость, в восемь раз превышающую скорость звука, а также подводный беспилотник российского производства «Посейдон-2М39», способный вызывать огромные цунами и опустошать прибрежные зоны протяжённостью десятки километров.

Перспектива завершения этой ужасной суперторпеды, способной порождать ядерные цунами, пугает американский Генштаб, — считают французские эксперты.

Отмечается, что масштабы перевооружения российской армии свидетельствуют о готовности Москвы навязать стратегическую конкуренцию США и НАТО. Помимо создания новых видов оружия, Россия активно модернизирует военные базы в Арктике. При этом освоение региона Москва сделала своим стратегическим приоритетом, в частности путём создания морского пути вдоль северного побережья страны.

Недавно три атомные подводные лодки одновременно всплыли во льдах Арктики, это произошло впервые в истории постсоветской России. Для отставного российского адмирала Виктора Кравченко послание, адресованное зарубежным соперникам Москвы в регионе, было довольно ясным: не пытайтесь овладеть северными морями, мы здесь уже давно, — резюмировали журналисты.

Ранее сообщалось, что французское издание Le Figaro с беспокойством отреагировало на сообщения о начале испытаний «Посейдона-2М39». По мнению журналистов, Россия благодаря этому беспилотнику может получить серьёзное преимущество над странами-конкурентами.