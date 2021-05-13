Москву назвали лучшим местом для выживания во время ядерной войны

https://static.news.ru/photo/22616c00-b3d8-11eb-8ad1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва гипотетически является лучшим местом для выживания в случае ядерной войны, заявил в материале для National Interest американский публицист Калеб Ларсон, освещающий тему вооружений. Эксперт, назвавший столицу России лучшим городом для подобного сценария, объяснил, почему сделал такой вывод.

Журналист указал , что у РФ существует план по модернизации противоракетной обороны. В качестве примера он назвал систему, известную как А-235, целью которой станет борьба с гиперзвуковыми ракетами. В России рассчитывают, что эта система будет лишена недостатков комплексов ПРО предыдущего поколения.

Ларсон также напомнил, что в 1972 году СССР и США подписали Договор об ограничении систем противоракетной обороны, согласно которому число подобных систем в каждой стране ограничивалось двумя. Одну предполагалось использовать для защиты точек размещения баллистических ракет, другую — для обороны городов, в случае Советского Союза — Москвы. Стороны также уменьшили число пусковых установок в системах ПРО до 100 и ввели ограничения на их модернизацию.

Столицу РФ первоначально прикрывала система А-35, её ракеты могли бы сбивать вражеские боеприпасы за пределами атмосферы, что снижает риск выпадения ядерных осадков. Однако в ЦРУ считали, что система не сможет справиться в полном объёме с ракетной угрозой со стороны Соединённых Штатов. В 1995 году защиту Москвы модернизировали. Теперь ставка делается на мобильные установки, а не на подземные шахты. Ларсон добавил, что в настоящее время российские власти планируют сменить ядерную нагрузку на обычные взрывчатые вещества.

Ранее американский аналитик в сфере вооружений Томас Ньюдик заявил, что новая атомная субмарина «Казань» служит доказательством значительного прогресса в развитии подводного флота России. По словам специалиста, новые российские АПЛ станут крайне опасными противниками для сил США и НАТО.