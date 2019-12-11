Сотрудники ООО «Промтехнология» разработали вариант американской штурмовой винтовки AR-15 под советский автоматный патрон (калибр 7,62×39 мм).
Аналог американской винтовки AR-15 прошёл испытания в «русском» калибре 7,62×39 мм, — сообщили в пресс-службе компании.
Там отметили, что пуля советского патрона в два раза тяжелее, чем пуля американского. Это положительно сказалось на всех дистанциях практической стрельбы. Кроме того, российские специалисты разработали армейский вариант винтовки с возможностью ведения автоматического огня.
Оружие производят в Москве. Его комплектуют высокоточными стволами ORSIS собственного производства,
Ранее NEWS.ru писал о том, что оборонно-промышленный комплекс России займётся разработкой дистанционно управляемой снайперской винтовки. Прежние подобные разработки с использованием приводов и манипуляторов признаны неэффективными.
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