https://static.news.ru/photo/d178c640-1c1a-11ea-a173-fa163e074e61_660.jpg Фото: ORSIS/facebook.com

Сотрудники ООО «Промтехнология» разработали вариант американской штурмовой винтовки AR-15 под советский автоматный патрон (калибр 7,62×39 мм).

Аналог американской винтовки AR-15 прошёл испытания в «русском» калибре 7,62×39 мм, — сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что пуля советского патрона в два раза тяжелее, чем пуля американского. Это положительно сказалось на всех дистанциях практической стрельбы. Кроме того, российские специалисты разработали армейский вариант винтовки с возможностью ведения автоматического огня.

Оружие производят в Москве. Его комплектуют высокоточными стволами ORSIS собственного производства, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что оборонно-промышленный комплекс России займётся разработкой дистанционно управляемой снайперской винтовки. Прежние подобные разработки с использованием приводов и манипуляторов признаны неэффективными.