В Минобороны РФ заявили о перехвате самолётов Германии и США над Балтикой

https://static.news.ru/photo/ad135c7a-17a5-11eb-9d10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик U-2S и самолёт патрульной авиации Германии P-3C Orion в небе над Балтийским морем. Об этом журналистам рассказали в Национальном центре управления обороной РФ.

Самолёт был поднят в воздух после того, как средства воздушного контроля обнаружили два объекта, движущихся в стороны государственной границы РФ.

Экипаж российского истребителя последовательно идентифицировал воздушные цели как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии и самолёт- разведчик U-2S ВВС США, после чего сопроводил их над акваторией Балтийского моря, — цитирует ТАСС слова представителя военного ведомства.

В Центре управления подчеркнули, что после препровождения иностранных самолётов российский истребитель благополучно вернулся на аэродром.

Как писал NEWS.ru, американские военные 20 октября сообщили о перехвате вблизи побережья Аляски двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух истребителей Су-35. Российские самолёты так же находились в международном воздушном пространстве и не нарушили воздушных границ других государств.