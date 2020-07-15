«Сухой» не будет создавать единый бренд вместо МиГ и Су

https://static.news.ru/photo/7e3a2668-c750-11ea-b187-fa163e074e61_660.jpg Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Компания «Сухой» не намерена отказываться от брендов МиГ и Су при создании новых боевых самолётов. По словам гендиректора предприятия Ильи Тарасенко, переход на единое название не планируется.

Он отметил, что МиГ и Су широко распространены в мире, они имеются на вооружении армий десятков стран.

Поэтому, безусловно, эти самолёты продолжат прославлять российскую авиацию под своими именами. Создание новых брендов не планируется, мы убеждены, что это не нужно, — цитирует его РИА Новости.

Некоторое время назад глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), куда входит «Сухой», Юрий Слюсарь заявил, что все производимые в РФ гражданские самолёты могут быть переименованы для создания единой линейки названий.

Ранее NEWS.ru писал, что в России провели эксперимент по применению «стаи» истребителей Су-35 под управлением самолёта 5-го поколения Су-57. Как пояснили специалисты, использование боевого порядка, при котором истребители обмениваются информацией в режиме реального времени, повышает эффективность выполнения боевых задач.