Россия испытала «рой» истребителей Су-35

https://static.news.ru/photo/b3478bde-b8e1-11ea-88c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия провела эксперимент по применению «стаи» истребителей Су-35 под управлением самолёта 5-го поколения Су-57, сообщили в оборонно-промышленном комплексе страны.

В боевом порядке, который среди лётчиков принято называть «роем» или «стаей», истребители обмениваются информацией в режиме реального времени, то есть информационно-управляющая система каждого самолёта обрабатывает как данные с его датчиков, так и с датчиков других истребителей.

Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в «стае» была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолёта выполнял Су-57, — цитирует ТАСС свой источник в ОПК.

Как пояснили специалисты, использование «роя», слаженно действующего в едином информационном пространстве, повышает эффективность выполнения боевых задач. Когда и где именно проходил эксперимент, не раскрывается.

Работы по взаимодействию в общем боевом порядке (в «стае») имеют важное значение. В перспективе информация от всех сенсоров самолета, а также от систем ПВО, от спутников, с наземной техники должна поступать в единую систему, которая создаст единое информационное поле для земли, воздуха и космоса. И в ней при поддержке искусственного интеллекта уже будет происходить распределение боевой работы, в том числе для авиации, — пояснил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Военный эксперт также рассказал, что США тоже ведут подобные работы, но пока ни России, ни Соединённым Штатом не удавалось создать единую инфосистему управления всеми видами войск про причине трудностей создания единого формата данных для разных видов вооружённых сил.

Су-35 — многоцелевой сверхманёвренный истребитель, разработанный в ОКБ Сухого в 2008 году.

Как писал NEWS.ru ранее, РФ обладает мощной боевой авиацией. Бомбардировщикам трудно будет противостоять Су-35 и МиГ-35, вооружёнными ракетами класса «воздух — воздух» большой дальности, заявил директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.